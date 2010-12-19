Сегодня в Хмельницком прошел парад Дедов Морозов и сказочных героев: Снеговиков, Новогодних игрушек, Пиратов, Снежинок, Гномов, Снежной Королевы и других персонажей.

Как передает корреспондент УНИАН, костюмированная колонна шагала по центральным улицам города до майдана Независимости, где торжественно открыли главную елку Хмельницкого.

Кроме того, в театрализованном марш-параде приняли участие муниципальный духовой оркестр, ансамбль мажореток "Альфа", воспитанники дошкольных учебных заведений, общеобразовательных школ города, профессиональных училищ, колледжей, высших учебных заведений.