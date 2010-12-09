Мечта Януковича об удвоении ВВП за 10 лет накроется медным тазом?

Прошло не так уж много времени с тех пор, как Виктор Янукович повсеместно и неустанно рассказывал избирателям, что в случае его победы на президентских выборах Украина за 10 лет войдет в двадцатку наиболее экономически развитых государств мира. Пункт об этом жирным текстом прописан в его предвыборной программе «Украина – для людей!».

А после победы лидера Партии регионов и назначения нового правительства свежеиспеченный премьер-министр Николай Азаров объяснил, какие конкретно темпы роста украинской экономики потребуется для достижения столь красивого программного обещания Виктора Федоровича.

«И третий этап - с завершением через 10 лет – это работа экономики в условиях создания новых постиндустриальных отраслей, переток львиной доли валового внутреннего продукта в высокотехнологичное производство и сферу услуг. В конце этого этапа Украина удвоит валовой внутренний продукт, а доходы граждан достигнут уровня европейских соседей», - рассказал глава правительства2 апреля сего года на заседании правительственного комитета по вопросам реформ.

Однако реальные достижения украинской экономики в 2010 году, заложенные в проекте госбюджета-2011 показатели роста ВВП на будущий год и экономические ожидания на 2012 год указывают на то, что объявленным прогнозам Януковича и Азарова об удвоении ВВП через 10 лет не суждено сбыться.

Итак, какой прирост экономики Украины предвидится в 2010 году? Согласно ноябрьскому прогнозу Нацбанка, реальный ВВП вырастет в этом году на 4,1-4,3%. Пусть будет 4,3%!

Что планирует правительство на 2011 год? В соответствии с обнародованными в среду, 8 декабря, показателями проекта госбюджета, в следующем году ВВП увеличится на 4,5%.

Хотя это и весьма сомнительная цифра экономического роста, поскольку правительство закладывает, скорее всего, заниженную величину инфляции (индекс потребительских цен - 108,9%, индекс цен производителей – 111,3%), однако предположим, что данный прогноз сбудется!

На 2012 год вряд ли произойдет какое-то улучшение темпов экономического роста по сравнению с 2011 годом. По крайней мере, таково мнение многих как отечественных, так и зарубежных экспертов.

К примеру, НБУ предсказалнедавно, что прирост ВВП в 2012 году, как и в 2011 году, составит всего 4%. Чуть лучшие прогнозы содержатсяв Меморандуме между Украиной и МВФ: среднегодовой прирост ВВП в 2011-2012 годах – 4,6%. Пусть на 2012 год будет последнее число!

В итоге имеем такую картину с темпами прироста реального ВВП Украины на эти три года: 2010-й – 4,3%; 2011-й – 4,5%; 2012-й – 4,6%. Суммарный прирост за три года – 14,0% (1,043 х 1,045 х 1,046).

Поскольку за 10 лет нынешней властью обещано двукратное увеличение ВВП (прирост на 100%), тогда за оставшиеся 7 лет украинская экономика должна вырасти на 75,4% (2 / 1,14).

Для того же, чтобы достичь упомянутого параметра прироста ВВП за 7 лет, требуется ежегодное его увеличение в среднем на 8,4%. Но разве не фантастически выглядят такие темпы экономического роста после столь «слабых» показателей в 2010-2012 годах?

Напомним, тот же Виктор Янукович перед победой на президентских выборах рассказывал о будущем ежегодном росте ВВП - как о желанном темпе экономического роста – лишь на 6-7%...

Понятно, что про обещания о вхождении Украины в двадцатку наиболее экономически развитых государств нужно уже сегодня забыть, как о несбыточной мечте. Однако ситуация в отечественной экономике при отсутствии реальных реформ может сложиться намного хуже, чем просто некоторое отставание по обещанным темпам роста.

К примеру, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой на днях предсказал обвал курса гривни в 2012 году. «Говорить о том, что у нас будет стабильная денежная единица, если производство устарело и выпускает неконкурентоспособную продукцию, бессмысленно… Чем больше и дольше мы держим курс в условиях, не соответствующих реалиям экономики, тем большим потом будет провал гривни», - заявил он, имея в виду, что на 2011 год правительством и Нацбанком планируется сохранение валютного курса на теперешнем уровне – 7,95 гривень за доллар.

А если в 2012 или 2013 году снова случится обвал гривни, как пророчит господин Лановой, то экономика в тот период не только не будет расти, но и резко пойдет вниз – как это было в конце 2008 года и в 2009 году.

При таком развитии ситуации, которое очень вероятно, Украина может тоже попасть в двадцатку… Но не наиболее, а наименее развитых государств планеты….

Александр Бескоровайный