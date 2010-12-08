Кабмин одобрил проект госбюджета на 2011 год

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект государственного бюджета на 2011 год и в пятницу, 10 декабря, подаст его в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на брифинге.

При этом он подчеркнул, что до пятницы документ будет доработан, в частности, будут откорректированы расходные статьи.

«Кабинет Министров принял решение одобрить проект бюджета. Решение принято единогласно. Есть поручение премьер-министра и членов правительства доработать этот проект закона. У нас остается сегодня и завтра… И в пятницу, 10 числа, проект закона о госбюджете на 2011 год будет подан в Верховную Раду», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

По словам министра, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальной ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что, согласно проекту госбюджета на 2011 год, по итогам следующего года ожидается инфляция на уровне 8,9%, дефицит бюджета – до 3%.