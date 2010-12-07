Самолет запросил срочную посадку из-за покусавшей пассажира собаки

Лайнер авиакомпании US Airways, летевший из Ньюарка (США, штат Нью-Джерси) в Финикс (штат Аризона), совершил экстренную посадку после того, как собака одного из пассажиров покусала людей на борту, сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

По данным агентства, спокойствие на борту было нарушено после того, как хозяин небольшой собачки несмотря на возражения стюардессы открыл клетку. Оказавшись на свободе, пес укусил сначала одного из пассажиров, а затем бортпроводницу.

В результате экипажу самолета, на борту которого находились 122 пассажира, пришлось запросить экстренную посадку в Питтсбурге (Пенсильвания).

По словам представительницы авиакомпании, приняв решение развернуть лайнер, командир экипажа хотел обеспечить безопасность находившихся на борту людей.