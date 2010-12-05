Акула смертельно ранила еще одну туристку в Египте

В Шарм-эль-Шейхе акула откусила руку туристке из Германии, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Сразу после этого нырявшая с маской немка скончалась. К какому виду относится напавшая акула, не сообщается.

Нападение на туристку из Германии произошло спустя день после открытия пляжей, закрытых в связи с нападением морских хищников на туристов. Теперь пляжи закрыты вновь. "Мы вытащили всех из воды", - заявил Agence France-Presse представитель местных властей Мухаммед Салем.

Ранее в результате нападения акул 30 ноября и 1 декабря пострадали трое российских туристов и один украинец. Людмиле Столяровой пришлось ампутировать левую ногу и правую руку, Ольга Марценко лишилась руки, а Евгений Тришкин остался без ноги. Украинец отделался легкими повреждениями.

Специалисты министерства экологии Египта поймали двух акул (длиннокрылую и чернокрылую), которые, возможно, причастны к этим нападениям.

См. также "Как акула нападала на туристку в Египте"