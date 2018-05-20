Как акула нападала на туристку в Египте

Нападение акулы на россиянку возле пляжа в Шарм-эль-Шейхе произошло на наших глазах. Женщина, плававшая в море за 200 метров от берега, начала кричать “акула”... Свидетельство очевидца

Нападение акулы на женщину в море возле пляжа гостиницы в Шарм-эль-Шейхе произошло на наших глазах. 30 ноября между 15.00 и 16.00 по местному времени женщина приблизительно 55 лет, плававшая в море за 200-250 метров от берега, стала кричать “акула”. Возле нее в море почти никого не было, только мужчина на доске для серфинга, который сразу погреб к женщине, очевидно, подумав, что ей плохо и она тонет.. Одновременно крик услышали люди на пляже и спасатели на берегу.

Первыми к пострадавшей успели спасатели. Видно было, что увидев кровь, они были потрясены. На мгновение растерявшись, приказали мужчине на доске, чтобы возвращался к берегу, а сами втащили женщину в лодку. Когда ее доставили на берег, она была уже без сознания. И без кисти руки. Позже говорили, что акула откусила ей и ногу, но этого мы не видели, потому что женщину сразу накрыли одеялом. Потом приехала скорая и женщину забрали. Спасатели сразу же выгнали всех туристов из воды. На следующий день все пляжи Шарм-эль-Шейха закрыли для купания. Мы узнали, что женщина жива и находится в госпитале в Каире.

Это то, что мы видели собственными глазами. Все остальное – лишь слухи и версии.

Слухи, выдумки журналистов и официальные заявления

Мы и сейчас находимся в гуще событий, как и другие свидетели трагедии, внимательно наблюдаем за всем происходящим. В первый день после нападения акулы ничего особенного не случилось – на место события возле пляжа нашей гостиницы приехали какие-то катера, похожие на военные. В лодках были мужчины в форме. И еще туда лодками все время подвозили каких-то людей в белых рубашках и костюмах: видно, местные “бонзы” выезжали на место, чтобы выработать какую-то версию, план действий и хоть как-то успокоить людей. Тем временем туристы сами множили сплетни, а менеджеры гостиницы никакой информации не давали (хотя могли бы по крайней мере что-то рассказать о средствах безопасности и поведении в море).

В печати (российской) появились сообщения о том, что нападений были четыре или пять. Скорее всего, это выдумки. Потому что такое скрыть невозможно, о чем и свидетельствует инцидент в нашей гостинице. А до нашего случая все пляжи были открыты и ни одной информации не было. Не могли же все нападения произойти в один день. Кроме того, чиновники и лодки посгоняли именно к нашему пляжу.

2 декабря приблизительно в 8 утра на рыболовном кораблике близ нашего пляжа поймали акулу длиной с полтора метра. Скорее всего, это была обычная рифовая акула.

После этого корабль поплыл открытое море, а через полчаса вернулся и до вечера стоял возле места, где произошло нападение. Дежурили возле других пляжей и военные катера.

Пляжи не открыли, в море людей не пускали. В тот же день в прессе появилось заявление начальника национального парка Рас Мухамеда о том, что акулу поймали. Ближе к вечеру поступила вовсе странная информация о том, что мужчина, который пытался спасти женщину, “опознал” пойманную акулу. Интересно, как он смог? К потерпевшей он так и не доплыл (его завернули спасатели) и вряд ли вообще имел время рассматривать в море акулу. Да и как ее узнаешь?

А сегодня (3 декабря) у наших берегов опять поймали акулу, небольшую, – до метра длиной. Зачем это, если "людоедку" уже поймали?

Понятно, что все официальные заявления направлены на то, чтобы прекратить панику и замять этот случай, пока не приедет новая партия непуганных и некусанных туристов. Причем, похоже, что публика, которая сейчас сидит на пляжах Египта, самих египтян мало волнует, – куда туристы уже денутся? Этим людям вообще ничего не объясняют. Главное – те, которые смотрят телевизор, читают новости и решают – ехать в Египет или нет...

Однако дело не в одной акуле, а в ситуации с туризмом на Красном море в целом. Если египтяне не прибегнут к каким-то мерам – такие случаи могут повторяться. Кроме нескольких десятков видов акул, в этом море есть еще барракуды, которые также способны не только откусить конечность, но и разорвать человека на куски, множество других опасных рыб.

Безопасность Еще только прибыв в Египет, мы обратили внимание на то, что на пляжах и в море людей стало больше, а кораллов наоборот – меньше.

И большинство ведут себя в воде просто идиотски – бросают вокруг себя в море хлеб, яйца и даже мясо, чтобы поплавать в стае рыб. Если бросить возле себя в воде еду, через секунду возле вас будет сотня небольших и средних рыбок, через минуту подтянутся большие рыбы, а затем и хищники, которые прячутся на глубине и за кораллами. И пока вы крошите рыбкам хлеб с руки, акула мгновенно может выскочить из засады, пытаясь поймать рыбу. А заодно и руку откусить. Потому что при ее силе и зубах этот хищник, даже небольшой, стремясь отогнать человека от своей территории, может серьезно его покалечить.

Вообще акулам Красного моря не свойственно нападать на крупную добычу, они осторожны, пугливы, избегают встречи с человеком и питаются рыбой. Если нападавшей была какая-то из рифовых акул, ее что-то спровоцировало. Например, она вошла в азарт из-за стаи подкормленной рыбы, или человек заплыл на ее территорию, или исцарапал руку о кораллы и так далее.

Другое дело, если это не рифовая акула, а какая-то большая кровожадная тварь, которая заплыла из Индийского океана. Такую версию, кстати, выдвигали спасатели на нашем пляже.

А если говорить в глобальных масштабах, то любое вмешательство в природу может нарушить экосистему и заставить ее обитателей изменить свои привычки и поведение. Как знать, как действуют на акул тысячи людей, барахтающихся в море, и сотен кораблей, бороздящих просторы акульего дома, отгоняя рыб. А если эти двуногие существа, которые везде болтают руками-ногами, еще и ассоциируются с едой, которую они возле себя разбрасывают...

Наверное, за кормление рыб нужно было бы установить какой-то большой штраф. А местные гиды вместо того, что рассказывать, что акул в Красном море практически нет, а возле кораллов и вообще их не встретишь, должны были бы честно рассказывать людям, чем может закончиться неосторожное поведение в море и как нужно вести себя при встрече с крупными хищниками.

Опасные рыбы Красного моря

Все акулы, которых в море очень много, – и маленьких, и двухметровых.

Рыба-крылатка – яд в ее плавниках очень опасен.

Рыба-камень (скорпена) – маскируется на дне и кораллах, яд в верхних пловниках в большинстве случаев смертелен.

Мурена – может укусить, если поднести руку к ее морде.

Барракуды – хищные рыбы с зубастыми пастями достигают в размере до полутора метров, плавают большими стаями.

Электрический скат – может ударить током, если на него наступить или коснуться.

Огненный коралл – жалит и оставляет сильные ожоги на теле, если к нему притронуться.

Почти все крупные рыбы могут кусаться, даже цветные и безопасные на вид

Как уберечься Не кормить рыб.

Не заплывать в открытое море.

Не становиться на кораллы.

Ничего в воде не трогать.

Не подплывать близко к акулам и барракудам, не болтать конечностями вблизи этих хищников.

Если вы исцарапали руку или у вас пошла кровь из носа, – скорей на берег.

Женщинам в критические дни лучше не лезть в море, разве что у берега.

Вероника Лысенко, фото Андрея Некрасова, МАНДРИ