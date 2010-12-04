В поезде «Москва-Черновцы» нашли почти 150 кг красной икры
15:17, 04 декабря 2010Разное
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Тайник обнаружили в купе проводника
В Сумской области погранично-таможенный наряд изъял почти 150 килограммов красной икры, которую спрятал в своем купе проводник поезда «Москва-Черновцы».
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, контрабанда была выявлена во время погранично-таможенного досмотра поезда в пункте пропуска «Зерновое».
Пять ящиков с красной икрой общим весом 149 килограммов железнодорожник, 40-летний гражданин Украины, спрятал под котельным оборудованием в тамбуре и под умывальником в рабочем купе.
Выявленный товар изъят. При нарушении таможенных правил его владелец будет отвечать в соответствии с действующим законодательством.
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