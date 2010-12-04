BMW вылетел в кювет и сгорел: погибли все, кто был в авто

В Харьковской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Харьковской области, авария произошла на автодороге Харков-Красноград-Перещепино. Автомобиль «BMW-525», которым управлял 19-летний харьковчанин, врезался в придорожный отбойник, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и 29-летний пассажир погибли на месте происшествия. Автомобиль полностью сгорел, сообщили в пресс-службе.

В целом за последние сутки в Харьковской области было зарегистрировано 20 ДТП, в которых 13 человек получили травмы, 4 человека погибли.

По Украине в течение прошлых суток произошло 659 дорожных аварий.