Водитель Фольксвагена получил травмы в столкновении с дрезиной

В Киевской области 31-летний водитель легкового автомобиля получил травмы при столкновении с дрезиной на железнодорожном переезде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера на перегоне станции Сухолесы-Роток Юго-западной железной дороги.

"Водитель автомобиля "Фольксваген" решил пересечь переезд, несмотря на запретительный сигнал семафора", - отметили в ГАИ, заметив, что позже выяснилось, что мужчина видел приближение железнодорожного транспортного средства, но думал, что "проскочит".

Теперь он в больнице, предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.