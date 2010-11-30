На трассе Киев – Чоп грузовик на смерть сбил трех родных братьев
11:26, 30 ноября 2010Разное
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В субботу в 22.30 на автодороге Киев – Чоп во Львовской области водитель грузового автомобиля "Volvo" с полуприцепом совершил наезд на четырех пешеходов (трех родных братьев и их соседа), которые шли по краю проезжей части.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое мужчин от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу, где позже умерли. По факту ДТП продолжается следствие.
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