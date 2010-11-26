В Донецке горел пассажирский автобус
19:42, 26 ноября 2010Разное
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Пассажиры вовремя вышли
Сегодня в Донецке в микрорайоне «Текстильщик» горел пассажирский автобус маршрута №76. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Этот факт подтвердила УНИАН руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА. По ее словам, согласно информации дежурного диспетчера управления, в Донецке, «действительно горел маршрутный автобус №76, но все пассажиры вовремя вышли, и пострадавших нет».
Бойцы МЧС ликвидировали пожар, причины которого будут названы позже, заключила И.СЕДОВА.
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