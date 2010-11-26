В Донецке горел пассажирский автобус

Сегодня в Донецке в микрорайоне «Текстильщик» горел пассажирский автобус маршрута №76. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Этот факт подтвердила УНИАН руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА. По ее словам, согласно информации дежурного диспетчера управления, в Донецке, «действительно горел маршрутный автобус №76, но все пассажиры вовремя вышли, и пострадавших нет».

Бойцы МЧС ликвидировали пожар, причины которого будут названы позже, заключила И.СЕДОВА.