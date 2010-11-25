Пенсионный возраст: надо брать пример с немцев!

Нынешняя власть не просто утомила, но уже даже начала раздражать своими туманными разговорами о грядущей пенсионной реформе и, в частности, о возможном увеличении пенсионного возраста.

То премьер-министр Николай Азаров заявляет, что никакого увеличения пенсионной возрастной планки для женщин с сегодняшних 55 лет до 60 лет (как у мужчин) не будет. Хотя известно, что в меморандуме между Украиной и МВФ об этом прописано черным по белому.

То вице-премьер-министр Сергей Тигипко рассказывает, что на сей непопулярный шаг власть таки вынуждена пойти. Потому что, опять таки, этого требует МВФ, а без кредитов от Фонда украинскому правительству несдобровать.

А президент Виктор Янукович вообще предпочитает не высказываться внятно по данной теме, как будто его это не касается вовсе.

Однако проблема в пенсионной системе Украины существует, она огромная и требующая безотлагательного решения. Например, сам же глава правительства Азаров недавно рассказал, что дефицит Пенсионного фонда, финансируемый за счет средств госбюджета, сейчас составляет 69 млрд. грн. Причем, он стремительно растет из года в год, но при этом размеры пенсии у подавляющего числа пенсионеров мизерные – 800-900 грн. в месяц.

Поэтому пенсии, естественно, нужно непременно повышать в будущем и как можно существенней, отчего дефицит Пенсионного фонда продолжит тяготеть к увеличению. Кроме того, в Украине с каждым годом становится все больше пенсионеров по отношению к работающему населению, что также создает предпосылки к нехватке средств на выплату пенсий. В общем, получается практически замкнутый круг.

Если посмотреть на развитые страны, то там пенсионный возраст гораздо выше, чем сейчас в Украине. В большинстве из этих государств возраст выхода на пенсию находится в диапазоне 60-65 лет, а в некоторых даже выше.

Но, с другой стороны, и продолжительность жизни там гораздо больше, чем в Украине. Например, в Германии сейчас продолжительность жизни у мужчин - более 77 лет, у женщин – более 82 лет. Тогда как в Украине это около 62 и 74 лет соответственно.

Сейчас немцы выходят на пенсию в возрасте 65 лет, и в этом плане украинцы, понятно же, не могут брать с них пример – с учетом большой разницы продолжительности жизни в Германии и Украине. Впрочем, если сравнивать только женщин, то картина несколько иная: продолжительность жизни немок превышает пенсионный возраст на 17 лет, тогда как у украинок эта разница составляет 19 лет.

Взять же пример с немцев в части пенсионного возраста нам нужно в другом аспекте. Так, МВФ предлагает, а украинское правительство, похоже, в конечном итоге согласится, повысить пенсионный возраст для украинок с 55 до 60 лет на протяжении 10 лет – увеличивая его на 6 месяцев ежегодно.

Но такое решение, понятно же, очень болезненно будет воспринято украинскими женщинами. Особенно неприятным такое новшество окажется для украинок, которым сейчас 40-45 лет. Большинство из этих женщин уже имеют трудовой стаж не менее 20 лет, которого достаточно для получения пенсии согласно ныне действующему пенсионному законодательству. В случае же принятия нового закона с вышеупомянутыми нормами им придется выходить в пенсию не в 55 лет и даже не в 57 или 58, а только в 60 лет. Конечно, обидно…

По-видимому, понимая и учитывая негативное восприятие населения подобных непопулярных шагов, в Германии еще в 2006 году одобрили пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет. Однако начинать ее внедрение было решено не сразу, а через 6 лет (с 2012 года), чтобы народ мог психологически подготовиться.

Кроме того, немецкие власти предложили очень плавный режим повышения пенсионного возраста. Он будет увеличиваться ежегодно всего на один месяц с небольшим на протяжении 18 лет – до 2029 года.

Допустим, времени на раскачку со стартом такой реформы по подобию с Германией у Украины нет. Но сделать более щадящим график по примеру немцев было бы справедливо по отношению к украинским женщинам.

Например, увеличение на 5 лет пенсионного возраста для украинок нужно осуществлять не за 10, а за 20 лет. В таком случае ежегодно соответствующая планка будут повышаться не на 6, а на 3 месяца. И тем украинкам, которым сейчас 45 лет, выходить на пенсию придется не в 60 лет, а только в 57,5 лет, что хоть немного легче.

Понятно, что финансовый эффект для Пенсионного фонда в таком случае будет меньшим. Но реформа в украинских реформах не должна ограничивать только увеличением пенсионного возраста. Незамедлительно требуется принять еще ряд жестких мер.

Нужно, наконец, от слов перейти к делу и аннулировать имеющиеся сейчас полтора десятка «специальных» пенсий. Кроме того, было бы разумно и справедливо ограничить размер максимальной пенсии, скажем, величиной 10 минимальных пенсий.

Также не видится правильным существующее сегодня положение вещей, когда офицеры начинают получать пенсию в возрасте 45 лет. Данную планку требуется повысить если не до 55, то хотя бы до 50 лет.

Еще следует изменить порядок выплаты пенсий тем гражданам, которые продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста. Только здесь нужно поступать весьма осторожно. Например, тем из достигших пенсионного возраста, кто на работе получает много – скажем, более 10 минимальных зарплат (а так зарабатывают многие сегодняшние парламентарии, министры, заместители министров, другие высокопоставленные чиновники) – пенсию выплачивать не стоит вообще. А вот человеку, который зарабатывает, например, всего 1-1,5 тыс. грн. и при этом получает пенсию в 800-900 грн., пенсию нужно выплачивать в полном объеме. Для каких-то категорий работающих пенсионеров пенсионные выплаты можно сократить на 30% или 50%.

Если пенсионная реформа, кроме повышения пенсионного возраста, будет включать в себе и комплекс подобных мер, то эффект будет ощущаться немедленно. Причем, непонятно, почему нынешняя власть до сих пор ничего из этого не сделала? Ведь Виктор Янукович в своей предвыборной программе «Украина для людей», например, обещал «отмену льгот при начислении пенсий для высокопоставленных должностных лиц»?

Кроме того, к сокращению дефицита Пенсионного фонда приведет быстрое увеличение зарплат в стране. И к этому надо стремиться.

К тому же благодаря росту зарплат можно будет повышать и размеры пенсий, которые сейчас в Украине крайне низкие. К примеру, в той же Германии ныне средняя пенсия равняется около 1 тысячи евро, что на порядок выше, чем средняя пенсия у украинцев (чуть более 1 тыс. грн.). В этом плане Украине, конечно, тоже надо брать пример с Германии…

Игорь Котович