Азаров признался, что дыра в Пенсионном фонде - огромная

Дефицит Пенсионного фонда Украины на сегодняшний день составляет 60 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с журналистами центральных телеканалов и информационных агентств.

«Дефицит Пенсионного фонда, я имею в виду трансферты, которые бюджет должен направлять в Пенсионный фонд, чтобы обеспечить выплату пенсий, достиг огромной по нашим масштабам цифры в 60 миллиардов гривен», – сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, «если прибавить сюда сумму трансфертов, которые получает Пенсионный фонд за счет собственных поступлений, и если так дело пойдет дальше, то Пенсионный фонд скоро сравняется с государственным бюджетом».

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

Как словам вице-премьера, для того чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением № 626 от 21 июля т.г. утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы ПФ в 2010 году запланированы в размере 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления – 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. предусмотрено за счет средств государственного бюджета.