Микроавтобус с людьми врезался в стелу «Киев — город-герой» (фото)

Во вторник в начале седьмого вечера на Житомирской трассе микроавтобус с людьми врезался в стелу «Киев — город—герой».

Как сообщает "Сегодня",«Форд—транзит» двигался в сторону Киева, и около поворота на спорткомплекс «Чайка» остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. В салоне находилось трое пассажиров.

Сзади двигался бетоновоз, который на полном ходу ударил автобус. После удара автобус не смог затормозить, улетел на около 100 м вперед и столкнулся со стелой. Все трое пассажиров оказались в больнице с черепно—мозговыми травмами.