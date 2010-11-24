Микроавтобус с людьми врезался в стелу «Киев — город-герой» (фото)
17:02, 24 ноября 2010Разное
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Пассажиры - в больнице
Во вторник в начале седьмого вечера на Житомирской трассе микроавтобус с людьми врезался в стелу «Киев — город—герой».
Как сообщает "Сегодня",«Форд—транзит» двигался в сторону Киева, и около поворота на спорткомплекс «Чайка» остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. В салоне находилось трое пассажиров.
Сзади двигался бетоновоз, который на полном ходу ударил автобус. После удара автобус не смог затормозить, улетел на около 100 м вперед и столкнулся со стелой. Все трое пассажиров оказались в больнице с черепно—мозговыми травмами.
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