Конверты с портретом Януковича продают во Франции (фото)

Виктор Янукович вышел в тираж во Франции. Портрет украинского премьера появился на конвертах, которые продаются в киосках в Совете Европы в Страсбурге.

Конверты были выпущены по случаю участия Януковича в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, проходившей с 16 до 20 апреля.

Таких конвертов с изображением Виктора Федоровича напечатали не так уж и много - тираж ограниченный: всего 300 штук.

А купить бумажный шедевр, который можно с легкостью послать по почте куда угодно, наклеив соответствующие марки, можно за 5 евро.

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