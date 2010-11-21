БМВ выехал на тротуар и насмерть сбил женщину с двумя детьми

Сегодня около 11.00 в Севастополе водитель автомобиля «БМВ» по не выясненным пока причинам не справился с управлением, выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину с двумя детьми.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, предварительно установлено, что женщина шла с коляской, в которой был ее двухлетний ребенок, а рядом находилась 5-летняя дочь. От полученных травм пешеходы погибли на месте ДТП. Водитель и его пассажир госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.