Посольство США в Украине открыло свой блог

Посольство США в Украине сегодня открыло свой блог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства, первая запись в нем сделал американский посол Джон ТЕФФТ - о Международной неделе образования и своем участии во вчерашней церемонии открытия нового офиса Американских советов - одного из ведущих организаторов обменных программ между США и Украиной.

По данным Посольства, блог будет представлять спектр мнений работников посольства об их работе и о жизни в Украине в неформальной и интересной форме.