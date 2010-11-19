Посольство США в Украине открыло свой блог
18:21, 19 ноября 2010Разное
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Будет представлять неформальные мнения
Посольство США в Украине сегодня открыло свой блог.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе посольства, первая запись в нем сделал американский посол Джон ТЕФФТ - о Международной неделе образования и своем участии во вчерашней церемонии открытия нового офиса Американских советов - одного из ведущих организаторов обменных программ между США и Украиной.
По данным Посольства, блог будет представлять спектр мнений работников посольства об их работе и о жизни в Украине в неформальной и интересной форме.
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