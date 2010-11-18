Наконец наша власть вспомнила о молодежи. Лучше б не вспоминала...

Наконец наша улучшающая все власть вспомнила о молодежи. А то ждем-ждем: пенсионерам жизнь намеревались «улучшить» - посредством отнятия пенсии у работающих; малый и средний бизнес – а это в основном люди средних лет - от предложенных улучшений который день под Верховной Радой стоят; студенты не знают покоя, отстаивая свое конституционное право на бесплатное образование, а вот молодежь старше 22-х лет как-то не сильно охвачена заботой правительства - была… Ну вот – дождались!

Дальше смеяться как-то не хочется.

17 ноября заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана Толстоухова заявила, что правительство Украины намерено снизить с 35 до 24 лет возраст молодежи, имеющий право на льготы от государства. «В Европе молодежью считаются люди до 24 лет, у нас было 28 лет, а затем увеличили, когда стали выдавать льготы молодым семьям. 28 лет было мало, так как, по статистике, большинство детей рождается не до 28 лет, а до 35», - сказала Толстоухова. По ее словам, подобное понимание молодежи не соответствует ни одному европейскому стандарту. «Сегодня идет дискуссия, в том числе и среди молодежи, о том, уменьшить до 29 или 24 лет, чтобы прийти к европейским стандартам», - рассказала замминистра.

Особенно царапнуло вот это «несоответсвие евростандартам». Я просто помню, с какой помпой во времена первого премьерства Януковича в 2003 году ВР повышала возраст молодежи в Украине до 35 лет – и именно! - чтобы привести его к евростандартам.

Так, в октябре 2003 года народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Екатерина Самойлык внесла в парламент проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине», которым предлагалось увеличить верхнюю возрастную границу в определении «молодежь», «молодые граждане» с 28 до 35 лет. В то время закон определял, что молодежь, молодые граждане -это лица от 14 до 28 лет, а молодая семья - супруги, у которых возраст мужа и жены не превышает 30 лет. Законопроектом предлагалось верхнюю границу увеличить до 35 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось: «Законодательством стран Европы и соответствующими международными соглашениями определен возраст молодого гражданина – до 35 лет. Поэтому принятие его даст возможность гармонизировать украинское и европейское законодательство»!

Авторы законопроекта также подчеркивали, что в случае принятия и вступления в силу данного закона не нужны дополнительные расходы из госбюджета. В то же время его принятие позволит расширить круг молодых граждан государства, которые будут иметь возможность использовать статьи закона, определяющие некоторые льготы для молодежи, в частности – возможность получения льготных государственных долгосрочных кредитов на строительство или приобретение жилья, получение высшего образования и тому подобное. 23 марта 2004 года Верховная Рада приняла этот закон, а 13 апреля Президент Украины Леонид Кучма подписал его.

Понятно, что суммы, выделяемые во все последующие годы на молодежное строительство, были смехотворно малы. Понятно, что лишь малая часть самой настойчивой «молодежи» смогла реализовать свое право на эти льготы. Но у молодых людей был хоть мизерный, но шанс улучшить свои жилищные условия или взять кредит на оплату обучения в вузе...

Сейчас же их намерены лишить и этого шанса.

Причем, представителя правительства не смущает тот факт, что, согласно Конституции, граждан Украины нельзя лишать льгот, предоставленных им ранее принятыми законами.

Парадоксально и то, что министерство, которое должно ратовать за улучшение жизни вверенной ему категории населения, собирается отнять и существующие малые крохи! Немного, оговариваясь при этом, что (цитата Толстоуховой) те, кто сейчас пользуется льготами для молодых, их не потеряют, к тому же будет предусмотрен определенный переходный период. По ее словам, это связано, прежде всего, с сокращением расходов на программы для молодежи.

Так вы же у власти! Чего сокращаете? Потому что не ваш электорат?…

При этом врут на голубом глазу – о «несоответствии евростандартам»... В перепечатанной «Википедией» статье из энциклопедического словаря отмечается: «…в Европейском Союзе возраст «молодого фермера» (young farmer) - от 18 до 40 лет. В отечественной (читай – российской – авт.) социологии наиболее часто нижняя возрастная граница молодежи определяется между 14-20, а верхняя — между 25-29 годами. Хотя в сложившейся практике имеет место увеличение возраста отдельных групп молодежи, как например, молодых ученых (до 33-35 лет)...».

Вот так. Наряду с возвращением коррупционных схем при поступлении в вузы и введением платы чуть ли не за возможность посещать лекции - очень уж «заботливой» получается молодежная политика правительства Азарова-Януковича.

А, может, это мелкая месть в ответ на акции студентов, которые, не глядя ни на какие запреты и угрозы ректоратов, все выходят и выходят на улицы, отстаивая свои права?! Ведь именно их – выросших в более-менее свободной Украине, не помнящих административного управления и «железной руки», не боящихся высказывать собственное мнение - в дальнейшем коснется снижение возраста молодежи на 11 лет. Похоже, именно они являются самым большим страхом нынешних любителей фразы: «Демократия – это порядок»…

Марина Сингаевская