В ближайшие 10 лет автомобильная компания Škoda планирует увеличить мировые продажи вдвое, в частности, за счет развивающихся рынков.

Как передает радио Прага, об этом сообщил председатель совета директоров компании Винфрид ФАЛАНД.

По его словам, в настоящее время доля продаж марки Škoda в странах за пределами Европы составляет 30 процентов. В следующие 10 лет компания планирует увеличить этот показатель до 50 процентов. Помочь ей в этом должно привлечение дополнительных инвестиций в свои заводы в Чехии, России, Индии и Китае, а также расширение модельного ряда.

В частности, в 2011 году марка представит малолитражный автомобиль. По итогам 2009 года компания Škoda реализовала по всему миру 684,2 тысячи машин.

«Марка Skoda утвердилась и на новых рынках, - подчеркнул председатель совета директоров. - Здесь Škoda воспринимается как производитель комфортных, функциональных и практичных автомобилей для всей семьи».