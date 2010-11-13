Пигмеи подвергаются дискриминации

Специальный докладчик ООН по проблемам коренных народов Джеймс Анайя заявил, что пигмеи в Республике Конго повсеместно подвергаются дискриминации, сообщает Би-би-си.

Анайя посетил населенные пункты Ликуала на севере и Лекуму на юге Конго и показал журналистам, что пигмеи живут в тяжелых условиях в лагерях на окраине деревень, не имея доступа к элементарным услугам, таким как образование и здравоохранение.

Правительство в Браззавиле уже несколько лет пытается провести закон о защите прав пигмеев, но, по словам спецдокладчика ООН, этому мешает преобладающее в конголезском обществе отношение к этим низкорослым народам.

Пигмеи составляют около 10% населения бывшей французской колонии, они традиционно вели кочевой образ жизни и населяли преимущественно леса в Центральной Африке.