Кто "заминировал" милицию в Кировограде?

В Кировограде милиция за несколько часов нашла «телефонного минера», который сообщил о взрывном устройстве в облуправлении МВД.

Об этом УНИАН сообщили во ОСО УМВД Украины в Кировоградской области.

“Сегодня в Кировоградское УМВД по линии «102» поступило сообщение о том, что админздание областного управления МВД заминировано. Все службы сработали четко и согласованно. Из здания был эвакуирован личный состав. Специалистами-взрывотехниками... и кинологами было проведено обследование помещений. Как и предполагалось, взрывные устройстве не выявлены”, – говорится в сообщении.

В ОСО отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили лицо, которое подозревается в заведомо неправдивом сообщении об угрозе взрыва.

“23-летняя жительница одного из районов области до этого уже неоднократно обращалась в милицию с подобными анонимными сообщениями. Сейчас она находится на обследовании в Кировоградской областной психиатрической больнице”, – сообщили в областном УМВД Кировоградской области, добавив, что по данному факту продолжается проверка.