Картину Пиросмани продали за $1,6 млн

Холст грузинского художника-самородка Николоза Пиросманашвили (Пиросмани) "Арсенальская гора ночью" был продан с аукциона "Сотбис" за $1,6 миллиона, сообщает агентство Новости-Грузия.

"Пока неизвестно, кто покупатель, но я надеюсь, что ее приобрел какой-нибудь крупный музей, и у людей будет возможность увидеть эту работу. Сумма $1,6 миллиона достаточно солидная", - заявил директор государственного музея искусств Грузии Гия Марсагишвили. Вместе с тем он считает, что "эта картина не должна была быть продана за такую цену, тем более, если учесть сегодняшние рыночные цены. Данная работа Пиросмани стоит не менее $7-8 миллионов".

"Информация о продаже этой картины была нам известна на уровне сплетен. А начальная цена картины предположительно составляла $300 тысяч", - добавил Марсагишвили.

"У этого полотна своя история. Картина "Арсенальская гора ночью" исполнена в 1908 году. В 1919 году она была впервые выставлена в Тбилиси. Об этом говорится в каталогах 1926 года", - сказал Марсагишвили.

РИА “Новости”