В украинском Нацбанке сидят шутники?

Предлагаю понаблюдать за странным поведением Национального банка Украины в последние дни с официальным валютным курсом.

В среду, 10 ноября, торгипо доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9570-7,9640 грн./долл., а закрылись на уровне 7,9495-7,9535 грн./долл. То есть, имело место небольшое укрепление гривни по отношению к доллару США.

Вечером того же дня, отталкиваясь, по-видимому, от вышеприведенной динамики котировок на межбанке, Нацбанк повысил на четверг, 11 ноября официальный курс гривни до отметки 791.0000 грн. за 100 долл. США по сравнению с курсом 791.0700 грн. за 100 долл. США на 10 ноября.

Логично повел себя НБУ? Вроде бы, да!

В четверг, 11 ноября на межбанковском валютном рынке сохранились прежние тенденции: торги по доллару открылись в диапазоне 7,9510-7,9565 грн./долл., а закрылись в диапазоне 7,9490-7,9525 грн./долл. Как видим, доллар еще немножко ослабел по отношению к гривне.

Но что делает на этот раз НБУ? Регулятор вдруг решает довольно существенно повысить официальный курс доллара – до величины 792.0700 грн. за 100 долл. США. То есть, доллар подорожал более чем на одну копейку.

Как можно объяснить такое странное поведение Нацбанка? Может быть, в четверг поступили какие-то новые сведения, указывающие на появление девальвационных ожиданий для национальной валюты?

Так ведь нет. Наоборот, член правления и исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь Шумило в четверг объявил, что совокупные валютные поступления в Украину в ноябре этого года превысили общий отток из страны на 500 млн. долл. «Есть все условия для стойкости… В нашу страну в этом месяце уже на 500 млн. (долларов) зашло больше денег, чем вышло», - сообщил он на заседании финансового пресс-клуба.

Если посмотреть на действия Набанка и котировки на валютном рынке несколькими днями ранее, то ситуация станет еще более непонятной.

Например, максимальных значений курс доллара на межбанке достигал в ноябре 4 числа: торги закрылись в этот день в диапазонах 7,9630-7,9680 грн./долл. При этом официальный курс НБУ на 4 ноября был 791.9700 грн. за 100 долл. США, а на 5 ноября – 791.9900 грн. за 100 доллл. США.

Таким образом, если провести сравнение, то выяснится, что когда курс доллара к гривне на межбанке при закрытии торгов был более высокий, Нацбанк устанавливал на следующий день официальный курс более низкий: 4 ноября на межбанке - 7,9630-7,9680 грн./долл., на 5 ноября официальный курс НБУ – 791.9900 грн. за 100 доллл. США; 11 ноября на межбанке - 7,9490-7,9525 грн./долл., на 12 ноября официальный курс НБУ – 792.0700 грн. за 100 долл. США.

В общем, умом Нацбанк не понять, и остается лишь делать предположения. Может быть, именно в четверг, 11 ноября, руководителей Нацбанка вдруг «осенило», что требуется сократить разрыв между валютным курсом на межбанке и официальным курсом? Или чиновники НБУ, которые принимают по вечерам решения о величине официального валютного курса на следующий рабочий день, просто являются большими шутниками?

Однако думается, что руководителям НБУ стоило бы все же объяснять, какими критериями они пользуются при проведении своей валютно-курсовой политики. Чтобы бизнесмены лишний раз не нервничали и понимали причины тех или иных «телодвижений» Нацбанка…

Александр Бескоровайный