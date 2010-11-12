Прокуратура оспорила выдачу водительских прав высшей категории

С начала 2010 года прокуратурой Николаевской области и Николаевской транспортной прокуратурой внесено 20 протестов на решения экзаменационной комиссии подразделения Управления ГАИ УМВД Украины в Николаевской области об открытии гражданам высшей категории водительских прав „D”, позволяющей перевозить пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, протесты прокуратуры удовлетворены, однако незаконно выданные удостоверения не изъяты, а значит, вполне вероятно, что их владельцы и в настоящее время осуществляют перевозки, подвергая пассажиров риску.

В пресс-службе также отметили, что вопрос о безопасности пассажирских перевозок находится под постоянным контролем прокуратуры. В 2010 году территориальным управлением Глававтотрансинспекции в Николаевской области по результатам проверок было выявлено 1750 нарушений, внесено 462 предписания об их устранении, наложено финансовых санкций на сумму 632 тыс. грн., аннулировано 64 лицензии.

В то же время, по данным областной Госавтоинспекции, за 9 месяцев текущего года в области при участии водителей автобусов совершено 35 автопроисшествий, в которых погибло 3 человека и травмировано 60.

В Николаевской области зарегистрировано 244 субъекта хозяйствования, имеющих лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров.

Прокурор Николаевской области Николай СТОЯНОВ подчеркнул необходимость применять самые суровые меры наказания к водителям, пребывающим в нетрезвом состоянии. «Единственная реальная мера в таком случае – лишение предприятия лицензии, а водителя – его удостоверения. Это, а также эксплуатация технически неисправного транспорта – те случаи, когда наказание должно быть самым жестким», – заявил прокурор.