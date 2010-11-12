Полиция арестовала мужчину, кидавшего апельсины в самолеты

Полиция расположенного в Аризоне города Меза арестовала мужчину, кидавшегося апельсинами в самолеты, сообщает Лента.ру.

33-летний Брайан Хенио был задержан в апельсиновой роще, расположенной рядом с аэропортом Falcon Field. Информации о том, с какой целью он швырял фрукты в самолеты, нет. Однако полицейские, задержавшие Брайана, заметили на верхней губе нарушителя полосу краски.

Выяснилось, что Брайан нюхал краску. У него был конфискован баллончик с аэрозолем. Полицейские сообщили, что на момент задержания Хенио находился в "крайне нервном состоянии" и сопротивлялся представителям органов охраны порядка.