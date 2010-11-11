20 крымчан будут служить в президентском полку

20 призывников отправились из Крыма в украинскую столицу для прохождения срочной службы в отдельном Новороссийско-Киевском полку Президента страны.

Как сообщила пресс-служба постоянного представителя главы государства в Крыму, в четверг в автономии прошла торжественная церемония проводов юношей.

«На службу в Киев отправились 20 призывников. Это - будущая армейская элита. При изучении этих призывников учитывались моральные и психологические особенности юношей, состояние их здоровья и физической подготовленности. Кроме того, с особым вниманием изучались документы, поступившие с мест учебы и работы будущих защитников Отечества», - сказано в сообщении.

Всего этой осенью на срочную военную службу из Крыма будет призвано 1378 юношей. 1213 человек уже отбыли к месту службы.