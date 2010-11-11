Суды бессильны против админресурса в Киевской области?

Местная избирательная кампания завершается. Завершается, к сожалению, под критику международного сообщества и справедливое возмущение непровластных кандидатов и их избирателей, которые чувствуют себя обманутыми.

Как кандидат-мажоритарщик я твердо убежден в абсолютной неадекватности оценок местных руководителей, которые отчитываются об одиночном характере нарушений и в целом демократическом избирательном процессе. Нельзя так искажать реальность и фактически врать избирателям и Президенту, который приказывал сделать выборы честными и равными для всех.

Понимают ли местные чиновники, что в своем желании «стать на мостик» перед своим руководством, они делают медвежью услугу и Президенту, и той части администрации, которая отвечает за имидж Украины на международной арене. Они думают, что с этими выборами последующее развитие демократии прекратится и все пойдет по-старому! Они надеются «потеряться» среди серой массы неспособных мыслить в государственном масштабе мелкопоместных чиновников-клерков, думая, что такое неуважение к законам сойдет им с рук. Но и избиратель на местах, и они сами знают, что рано или поздно такое игнорирование законов вынудит их нести ответственность. Ведь люди знают их имена!

Только уверенность, что руководство Украины не знает о том, что происходит такое «своеволие», вынуждает меня всеми способами привлечь внимание к злоупотреблениям власти на местах.

Каждый, кто пытался на этих выборах честно получить доверие людей, понимал сразу, что правила в стране изменились, и теперь путь к победе лежит, очевидно, через закулисные договоренности за спиной избирателей.

Во время кампании на округе №36 в Киевской области мне это дали понять методами, которые вне закона и морали. Борьба против них вылилась в 11 (!) судебных процессов, которые мы провели во время кампании. Все – в нашу пользу.

Однако, ни одного решения судов НИКТО НЕ ВЫПОЛНИЛ!!! Фактически, игнорируя судебные решения, Киевская областная и Полесская районная избирательные комиссии почувствовали себя сильнее, чем закон. И если ТИК так ведут себя, значит, они имеют поддержку и уверенность, что не понесут за это никакой ответственности. Проще - все сойдет с рук, если есть соответствующий политический заказ.

При его четком выполнении в местной власти забыли о конституционном положении, в соответствии с которым Украина – демократическое государство. Мало того, они опорочили еще один конституционный принцип – о том, что Украина является государством правовым. Игнорируя судебные решения, чиновники вытолкали судебную власть из избирательного процесса на Киевщине.

Через несколько дней с участков так же грубо вытолкали наблюдателей и прессу, чтобы без свидетелей портить бюллетени. Фальсификация выборов карается законом. Но страха перед законом ни у кого не было.

По совести говоря, результаты подсчета все равно стали сюрпризом. Социология давала мне 70%, и даже с поправкой на мощный админресурс, я понимал, что все равно получу большинство. Ну нельзя из 70% сделать 10%. Можно, если «хороший» админресурс.

Убежден и отмечаю еще раз: лишь высокий патронат в Киеве может санкционировать такие тотальные нарушения со стороны местных администраций и избирательных комиссий.

Когда считали первый раз, фамилии Рыбалка отсутствовала – она была в «недействительных» 854 бюллетенях. У представителя Партии регионов Толстоножка - 252 голоса, кандидату от "Сильной Украины" Братику зачли победу - 289 голосов.

Но спустя некоторое время комиссии уточнили, что не только 854 – это меньше, чем 289, но и что 289 – меньше, чем 207.

В итоге тайком проведенного пересчета победителем в округе №36 провозглашен кандидат от ПР Толстоножко - 237 голосов, вторым стал Братко (225) и за Рыбалку - 207 голосов. Количество недействительных бюллетеней – 721, при общем количестве тех, кто принял участие в выборах - 1691.

Убежден, что такие таланты местных чиновников не должны остаться неоцененными правоохранительными органами. Политически эти люди просто перечеркнули имидж Президента как сторонника демократических ценностей; создали на весь мир позорную славу государству, изнасиловали волю местных общин, грубо презрели законы и Конституцию. Что еще нужно совершить, чтобы эти усилия креаторов из организации избирательных кампаний наконец были отблагодарены уголовной ответственностью?

Эти разговоры об админресурсе – это не абстрактные сроки того периода украинской политики, о котором мы уже имели счастье забыть. Это абсолютно конкретные люди, с именами, фамилиями, рангами госслужащего и званиями. Это истерические женщины в пышных юбках и безграмотные должностные лица - в местных администрации и подразделениях; локального значения партийные боссы с животиками – их фактические кормчие; милиционеры с матерными словами – их защитники. Они совместно со страхом выполняют то, что им говорят сверху, и этот страх вытесняет страх перед законом, который должен иметь каждый гражданин.

Моя последняя надежда – что на Полесье это так действует радиация, что это просто самодеятельность на местах, в которую заигрались.

Именно это вынуждает меня всеми способами привлекать внимание к злоупотреблениям на полесском округе, где «Правда» вынуждена отчаянно бороться с ложью.

На память после этих выборов останутся куски любительских фильмов, где персонажи из избирательных комиссий кричат в объектив, что решения судов им не указ, что они здесь и суд, и приговор. Впоследствии можно создать прекрасный документальный фильм о выборах в дальнем уголке Киевской области и показать манерным европейцам.

Верю, что руководство Украины не проинформировано о деталях происходящего.

Искренне надеюсь, что закон в конечном итоге поставит точку в этой маленькой истории борьбы власти с волей собственного народа. Волей 1694 жителей Полесья, из которых 721 голос умножен на нуль.

Сергей Рыбалка, председатель партии «Правда»