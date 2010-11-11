Пограничников Украины и России тренируют на упрощение формальностей

Сегодня в Харьковской области проходит тренинг по вопросам охраны государственной границы и пограничного контроля на украинско-российском участке.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия проходят на международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» (с украинской стороны) и «Нехотеевка» (со стороны России), железнодорожном пункте пропуска «Харьков-пассажирский» и одном из местных пунктов - «Журавлевка».

В мероприятиях принимают участие председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН и первый заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Вячеслав ДОРОХИН.

Они сообщили журналистам, что целью тренинга, который проводится в рамках практической реализации поручений президентов Украины и Российской Федерации, является упрощение пограничных формальностей и создание комфортных условий для пересечения украинско-российской границы. Ставится задание на практике проверить эффективность мероприятий по упрощению пограничных формальностей и выработать единые подходы к их применению в пунктах пропуска на границе Украины и России.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, основной лейтмотив двухдневных учений - создание комфортных условий для пересечения украинско-российской границы.

Тренинг пройдет в два этапа – на базе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины и в пунктах пропуска «Гоптовка» - «Нехотеевка», «Харьков-Пассажирский» и «Журавлевка».

В пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» участники учений будут изучать вопросы обмена информацией о лицах, причастных к противоправной деятельности, особенности применения законодательства Украины и Российской Федерации при выявлении правонарушений, взаимодействия при возникновении нестандартных ситуаций (попытка прорыва автомобиля в пункте пропуска) и выявлении наркотических веществ. В программе тренинга – совместное патрулирование украинско-российской границы пограничными службами обоих государств и применение мобильных подразделений.

Учения по совместному контролю в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Харьков-Пассажирский» предусматривают отработку процедуры пограничного контроля с предоставлением приоритета пропуску лиц, транспортных средств и грузов, которые въезжают в Украину, проведение контроля во время движения поездов между приграничными станциями, работу совместных контролерских пар в пункте пропуска одной из сторон. Порядок организации совместного контроля, а также особенности взаимодействия при выявлении опасных предметов будет отрабатываться в транзитном поезде ”Москва - Адлер - Москва”.

В Госпогранслужбе убеждены, что новая технология позволит повысить комфорт путешествующих и перевозчиков во время пересечения государственной границы без ослабления мер безопасности на границе, будет содействовать развитию пограничной инфраструктуры, функционированию межгосударственных и местных пунктов пропуска, а также транзитным перевозкам.

В тренинге принимают участие также представители Гостаможни, Министерства транспорта Украины, “Укрзализныци”, соответствующих российских министерств и ведомств.