В ДТП на Буковине погибли двое граждан Румынии

Сегодня около 7.30 в Черновицкой области на 531-м км международной автотрассы "Доманово-Тереблече" произошло столкновение автомобилей "Фольксваген Пассат" и "Dacia".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП водитель автомобиля "Dacia" и его пассажирка (оба - граждане Румынии) погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля “Фольксваген Пассат” и еще один пассажир автомобиля "Dacia" (также гражданин Румынии) с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы. По факту ДТП ведется следствие.