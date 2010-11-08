В ДТП на Херсонщине пострадали десять человек
09:15, 08 ноября 2010Разное
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Всего за сутки - 95 происшествий
В Чаплинском районе Херсонской области на автодороге Новая Каховка – Армянск из-за сильного тумана произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали 10 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек и 132 – травмированы.
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