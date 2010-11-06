Медведев считает чрезмерным запрет на автомобильные демонстрации

Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В письме руководителям обеих палат Федерального Собрания РФ - Борису Грызлову и Сергею Миронову, Медведев пояснил, что закон, призванный регулировать порядок организации и проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием транспортных средств, содержит положения, затрудняющие свободную реализацию конституционного права граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Полный текст письмаприводится на официальном сайте.

Ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, в частности, ужесточал санкции за нарушение законодательства о митингах.

Лидер Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что вето вызвано чрезмерностью жестких ограничений, которые закон накладывает на манифестантов. По его словам, основной недостаток отклоненных поправок - уведомление органов власти о проведении автопробегов и запрет на рассмотрение заявки от организатора массовой акции в случае наличия у него непогашенного административного наказания.

"С момента обнародования законопроекта было ясно, что его утверждение вызовет только дополнительное общественное недовольство и, как следствие, новые всплески социального протеста", - сказал лидер ФАР.

Координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов выразил убеждение, что поправки к закону "О митингах", ужесточающие проведение массовых мероприятий с использованием автотранспорта, "были приняты в связи с последними акциями ОСВ с целью их запрета".