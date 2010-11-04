В Севастополе отметили освобожение Москвы от поляков

В Севастополе в «Русском марше» по случаю российского праздника - Дня народного единства - приняли участие около 70 человек, в основном из числа представителей общественных организаций пророссийской направленности.

Как передает корреспондент УНИАН, заявку в местные органы власти на проведение мероприятий - митинга у памятника Екатерине ІІ, возложения цветов и шествия от монумента на площадь Нахимова к Вечному огню на мемориале „Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах” - подавало движение «За единую Русь». В мероприятиях также приняли участие члены казачьей общины «Соболь», представители Совета атаманов Крыма, сторонники «Русской общины Севастополя» и движения «За единую Русь». Многие из них несли флаги казачьей общины «Соболь», триколоры, Андреевский флаг, имперский флаг.

Участники шествия по улице Ленина скандировали «Севастополь, Крым, Россия!», «Севастополь – русский город!».

Накануне Ленинская районная госадминистрация через суд пыталась ограничить передвижение участников мероприятий по улице Ленина. Однако суд отклонил иск, на основе того, что заявители мероприятия обязывались совершать шествие по тротуару. Шествие проходило в сопровождении сотрудников милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Симферополе около 400 сторонников партии «Русское единство» провели шествие и митинг по случаю российского праздника - Дня народного единства, который отмечается в РФ с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от поляков.