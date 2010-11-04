На трассе Харьков–Симферополь перевернулся бензовоз
13:34, 04 ноября 2010Разное
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По дороге разллось 500 литров дизтоплива
В Харьковской области в Нововодолагском районе на автодороге Харьков–Симферополь водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» с цистерной не справился с управлением и автомобиля перевернулся в кювет.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, в результате ДТП из цистерны автомобиля вытекло около 500 литров дизельного топлива.
В ЦОС отмечают, что в ДТП никто не пострадал, эвакуация населения не проводилась, нарушения общественного порядка не допущены. Движение транспортных средств не прекращалось, заторов в движении транспортных средств не было.
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