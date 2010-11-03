Президент и геноцид: зажжет ли Янукович свечу памяти в последнюю субботу ноября?

В эти ноябрьские дни меня мучает вопрос, ответ на который я бы предпочла получить от нынешнего президента Украины Виктора Януковича. Вопрос очень конкретный — когда в этом году и каким образом на государственном уровне будет проходить почтение памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932-1933 годов?

Вспомним, начиная с 2008 года (с 75-летия трагедии Голодомора) Украина на общегосударственном уровне начала чтить память жертв геноцида украинского народа. Введенную тогда акцию “Зажги свечу памяти” поддержали все небезразличные и сознательные украинцы и в стране, и за ее пределами. И после этого ежегодно в последнюю субботу ноября на украинских окнах, в больших и маленьких городах и селах в 16 часом люди зажигали огоньки в память об умерших от голода. Независимо от того — зацепило горе эту семью, или нет.

В прошлом году, именно 2 ноября тогдашний президент Виктор Ющенко подписал Указ “О мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодоморов”, которым День памяти был установлен 28 ноября 2009 года. И, соответственно, именно в этот день люди ставили свечи на окна, и именно к этой дате Кабинет министров, во исполнение указа, утверждал конкретные мероприятия и назначал конкретных ответственных лиц, местная власть тоже определяла мероприятия.

В Киеве президент и высшие должностные лица возлагали цветы к памятнику жертвам Голодомора, потом при участии главы государства в Софийском соборе происходил молебен об убиенных голодом, дальше президент выступал с обращением к народу. В 16.00 объявлялась общегосударственная минута молчания и начиналась акция “Зажги свечу памяти”.

В столице на площади возле Михайловского Златоверхого при участии высших должностных лиц государства проводился молебен и пылали выложенные крестом свечи. Дальше руководство государства и рядовые украинцы принимали участие в Скорбном шествии к памятнику жертвам голодоморов.

В городах и селах по всему государству проводились митинги-реквиемы, открывались памятники, издавались Книги памяти, проводились уроки в школах и просветительские лекции.

День памяти жертв голодоморов также отмечало все мировое украинство – и в России, и в США, и в Канаде, и в Европе и других странах.

Но наступил год 2010, изменилась власть, в государстве новый президент — Виктор Янукович. Я пытаюсь экстраполировать прошлогоднюю и позапрошлогоднюю ситуацию на нынешний год, на нынешних VIP-персон и... не могу. Слишком многое изменилось...

Последние пять лет народ и президент были едины в вопросе оценки Голодомора 1932-1933 годов и определении его как Геноцида украинского народа, а также в вопросе — кто виноват и что нужно делать. А теперь ситуация принципиально изменилась – народ и его взгляды остались те же, а вот верхушка пришла с принципиально новым отношением и оценками событий украинской истории.

Президент уже отметился тем, что еще в апреле в Страсбурге отрицал Голодомор как геноцид и все последние месяцы пытался озвучивать и “продвигать” в общество рожденную в России трактовку, что голод 33-го был не геноцидом украинского народа, а “общей трагедией братских народов – украинского, российского, казахского”. В последний раз Виктор Федорович озвучил эту позицию на прошлой неделе во время визита премьер-министра Канады Стивена Харпера. Так вот, слушая слова канадца Харпера и украинца Януковича относительно Голодомора, я чувствовала стыд за президента Украины и возмущение – как гражданка этого государства. Неужели Виктор Федорович забыл, что парламент Канады официально признал голодомор 33-го именно геноцидом украинского народа?

В стиле президента Януковича делают и его однопартийцы. Летом “регионал” Василий Киселев подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон “О Голодоморе 1932-33 годов” и признать голодомор не “геноцидом” (как записано сейчас), а “трагедией” украинского народа. Законопроект до сих пор находится в парламенте.

А в прошлое воскресенье в государстве состоялись выборы в местные советы, и много областей красноречиво “посинели”... И мне уже становится жутко от попытки представить, каким образом местные “регионалы” будут принимать участие в митингах памяти.

По меньшей мере фантастической кажется мне такая цепь событий: президент Янукович подписывает указ об отмечании Дня памяти жертв голодомора, Кабмин Азарова выдает постановление на его выполнение с перечнем мероприятий, местные администрации и советы начинают реализовывать запланированное. Неужели такое может быть?!

Но и представить, что новая власть так быстро и настолько далеко отошла от народа, я тоже не могу и не хочу. Ведь именно мы как народ должны направлять власть в то русло, которое считаем правильным. А если не направляется — менять ее демократическими (желательно) методами.

Вспоминаю прошлый год, 28 ноября, День памяти... Обычный столичный “спальный” район, застроенный прозаичными панельными многоэтажками... В моей семье никто не умер от голода, в ее селах не было “черных досок”, но о страшном голоде в Украине (так же, как и о голоде 1947 года) я услышала именно от своей бабушки, от других старых людей... Все равно в тот вечер на моем окне стояла свеча в память об умерших от голода, и во многих окнах в моем доме, в доме напротив и через дорогу под вечер так же светились свечи... И может, чей-то ребенок спросил тогда: “Мама, почему свечи на окнах?” И мать, подбирая слова, рассказала ему о том, как много-много лет тому назад такой же ребенок, умирая от голода, просил: “Мама, есть, мама, хлеба”, - и не мог допроситься...

Свеча на моем окне в тот вечер погасла так тихо, что я и не заметила... Так же тихо и незаметно свыше семи десятилетий тому назад по украинским селам угасали от голодной смерти миллионы жизней, угасали миллионы маленьких, взрослых и пожилых украинцев... Тогдашнее государство совершило страшное преступление против людей — ГЕНОЦИД украинского народа, преступление, которое ОНИ безуспешно пытались вытравить из нашей памяти... И пока новые поколения украинцев будут спрашивать: “Почему горит свеча?” - до тех пор независимое государство Украина будет оставаться ГОСУДАРСТВОМ...

Сейчас обязанность каждого из нас — не позволить погаснуть свече памяти о тех страшных временах, о которых мы знаем из рассказов наших дедушек и бабушек... Ведь забытое прошлое обязательно аукнется в будущем и напомнит о себе...

В этом году последняя суббота месяца приходится на 27 ноября. Так какой ответ Вы мне дадите, господин Президент? Что Вы будете делать в этот день? Только не нужно фальшивить — если, стоя возле Мемориала, Вы снова собираетесь повторить тезис о “трагедии трех братских народов”, так лучше уж молчите... Украина помянет замученных голодом и без Вашего участия...

Татьяна Мазурчук, Киев