3 ноября - международный день мужчин

Накануне международного Дня мужчин, который с 2000 года отмечается 3 ноября, Федеральная статистическая служба ФРГ обнародовала данные о положении мужчин в Германии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild.

Отмечается, что в 82-миллионной Германии проживают 39,9 миллиона мужчин. При этом 10,6 миллиона живут вместе мамой и отцом в родительском доме - половина из них старше 18 лет.

Из оставшихся 29,3 миллионов женаты две трети (63 процента). Еще 9 процентов не женаты, но имеют постоянного партнера. 27 процентов живут одни, наконец, 1 процент приходится на одиноких отцов.

Возраст женатых немецких мужчин в среднем составляет 55,6 лет; мужчин, которые не женаты, но сожительствуют с партнером - 40,6 лет. Средний возраст холостяков составляет 46,2 года.

60 процентов немецких мужчин имеют избыточный вес (у женщин этот показатель равняется 43 процентам). В возрастной группе от 55 лет избыточным весом страдают 70 процентов, при этом среди женатых доля растолстевших составляет 69 процентов, а среди овдовевших - 67 процентов. Среди одиноких мужчин избыточный вес имеют 43 процента.