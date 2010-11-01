Задержанный подделывал протокол голосования в туалете

Сегодня в помещении территориальной избирательной комиссии Индустриального района Днепропетровска задержан неизвестный мужчина, который в туалете подделывал протокол результатов голосования на избирательном участке № 03104.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил руководитель областной общественной организации «Независимая ассоциация журналистов» Иван КРАСИКОВ.

По его словам, мужчину разоблачили во время подделки протокола наблюдатели. Злоумышленник был официально передан правоохранительным органам для расследования.