Электропоезд убил 28-летнего мужчину

09:47, 01 ноября 2010
Разное
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Трагедия в Черниговской области

В Черниговской области электропоезд смертельно травмировал 28-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, трагедия произошла в селе Кобыжча Бобровицкого района.

Электропоезд "Киев-Чернигов" смертельно травмировал местного жителя, 1982 года рождения, который в это время переходил через железнодорожные пути.

 

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