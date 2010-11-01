Муж председателя избиркома дважды вбросил по пачке бюллетеней

ВО «Батьківщина» зафиксировала массовый вброс бюллетеней в г.Димитрове Донецкой области.

Об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции народный депутат Украины от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ, который наблюдал за ходом выборов в местные органы власти в Донецкой области.

«В городе Димитрове произошел вброс бюллетеней в 18.00, потом в 18.30 тем же самым человеком, - рассказал народный депутат. - Наблюдатели его задержали, и когда уже вызвали милицию, выяснилось, что это был муж председателя участковой избирательной комиссии».

По словам М.ВОЛЫНЦА, «таких случаев вброса избирательных бюллетеней в городе Димитрове было очень много, я лично выезжал на эти участки, где наблюдатели предупреждали и получили информацию, что будет вброс».