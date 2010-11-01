«Батьківщина»: в Симферополе избирком подписал пустые протоколы

... и теперь ждет результатов

На избирательном участке №37 города Симферополя подписаны пустые протоколы о результатах выборов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Крымского избирательного штаба партии «Батьківщина». Как сообщили наблюдатели, сегодня члены избирательной комиссии поставили свои подписи на еще пустые итоговые протоколы и теперь ждут результатов.

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