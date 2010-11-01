«Батьківщина»: в Симферополе избирком подписал пустые протоколы
01:19, 01 ноября 2010Разное
1205 0
... и теперь ждет результатов
На избирательном участке №37 города Симферополя подписаны пустые протоколы о результатах выборов.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Крымского избирательного штаба партии «Батьківщина».
Как сообщили наблюдатели, сегодня члены избирательной комиссии поставили свои подписи на еще пустые итоговые протоколы и теперь ждут результатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter