Почему на Евро-2012 миллиарды есть, а на село – нет

В течение «часа вопросов к правительству», прошедшего в парламенте 8 октября, министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк пытался убедить народных депутатов, а с ними и всю общественность, в том, что «с первых дней работы правительства внимание к аграрному сектору было достаточно особым и важным».

Пытаясь опровергнуть утверждение депутатов, в том числе и автора этих строк, что правительство не принимает действенных мер в поддержку сельского хозяйства, министр, в частности, заявил (цитирую по стенограмме пленарного заседания): «Сегодня на компенсацию процентов по кредитам выделен миллиард гривен, на компенсацию основных средств выделено 800 миллионов гривен и есть поручение премьер-министра рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств в объеме 2 миллиардов гривен для аграрного сектора из стабилизационного фонда. Я убежден, что эти шаги правительства позволят мотивировать развитие аграрного сектора в следующие годы.

На сегодня практически общий фонд профинансирован, из стабилизационного фонда средства идут, из фонда специального идут».

Однако эти бравурные заявления министра об «особом внимании правительства» опровергают как действия самого правительства, так и отчет Государственного казначейства Украины о расходах Государственного бюджета Украины на агропромышленный комплекс по состоянию на 1 октября 2010 года.

Напомню, что в Стабилизационном фонде Государственного бюджета Украины на 2010 год на финансирование различных программ в АПК сперва было предусмотрено 3,033 млрд. гривен. После проведенного в июле текущего года по инициативе правительства сокращения расходов государственного бюджета, в Стабфонде на АПК осталось всего 1,33 млрд. грн., то есть на 1,7 млрд. меньше.

Как сообщается в отчете Госказначейства, по состоянию на 1 октября из Стабфонда на нужды Минагрополитики профинансировано всего 59 млн. грн. Это меньше одного (!) процента годового объема финансирования. Эти средства направлены на финансовую поддержку предприятий АПК через механизм удешевления кредитов (а министр говорил о миллиарде). На все же другие государственные программы по АПК из Стабфонда не профинансировано ни одной копейки. Вместо обещанных правительством миллиардов – сплошные нули.

Для примера, остались без государственной поддержки фермерские хозяйства (в бюджете предусмотрено 40 млн. грн.), сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы (12 млн. грн.), производители животноводческой и растениеводческой продукции (62 млн. грн.); на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники вместо обещанных 100 млн. грн. – 0, на закупку техники для АПК на условиях лизинга – вместо 40 млн. тоже 0.

В целом ситуация с катастрофическим недофинансированием программ АПК выглядит странной, ведь в Стабфонде, откуда эти программы должны были бы финансироваться, средства есть. По данным Держказначейства, на 1 октября в Стабфонд поступило 15,4 млрд. грн. из 21,4 млрд. годовых назначений. Поэтому на Евро-2012 из предусмотренных на этот год 6,1 млрд. грн. уже профинансировано 5,4 млрд. В то же время на АПК, как уже говорилось, из 1,33 млрд. – всего 59 млн. Возможно, эта странность объясняется непониманием нынешних правителей роли АПК как локомотива подъема и развития отечественной экономики. А, возможно, все гораздо банальнее – бюджетные средства на программы Евро-2012 тратятся без тендерных процедур, непрозрачно, потому туда и гатят миллиарды.

Вряд ли стоит надеяться, что за два месяца, оставшихся до конца бюджетного года, правительство профинансирует в полном объеме расходы, предусмотренные в бюджете на АПК. Вот вам и «особое внимание к аграрной отрасли». В действительности мы являемся свидетелями особенного невнимания правительства к проблемам села, к людям труда!

Олег Ляшко, народный депутат Украины