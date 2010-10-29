Контрабандист проглотил 42 презерватива с бриллиантами

Полиция расположенного на юге Индии города Ченнаи задержала в аэропорту мужчину, который, как позже выяснилось, пытался контрабандой провезти в своем желудке 2060 бриллиантов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Times of India.

Драгоценные камни, общая стоимость которых оценивается от 337 до 670 тысяч долларов, были расфасованы в 42 презерватива.

На допросе 35-летний уроженец Шри-Ланки вел себя странно, ему явно было некомфортно сидеть. Полицейские доставили Рафи на обследование в госпиталь, где врачи обнаружили истинную причину мучений. Ему дали выпить слабительного, накормили бананами, и шесть часов спустя все контрабандные бриллианты вышли из организма.

Как отмечает издание, наниматели камнеглотателя-рекордсмена заплатили ему за работу всего 10 тысяч индийских рупий, то есть чуть менее 225 долларов.