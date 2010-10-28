Совет Европы присвоил Одессе статус "города 12 звезд"

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы присвоил Одессе статус «города 12 звезд».

Об этом сообщается на официальном сайте Одессы.

«Так отмечено активное участие Одессы в процессах развития местной демократии, – сказано в сообщении. – Совет Европы удостаивает этого статуса города, муниципалитеты которых уделяют большое внимание повышению осведомленности своих граждан о местной демократии и роли местных советов».

Кроме того, сообщает сайт города, «Одесса включена в состав правления Лиги исторических городов. Решение об этом принято на заседании Генеральной Ассамблеи этой международной организации, к которой Одесса присоединилась в 2008 году».

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Одесса была избрана пилотным городом в Украине по проведению Европейской недели местной демократии (ЕНМД). В 2010 году основной темой акции стало влияние горожан на борьбу с изменениями климата.

*** Лига исторических городов — международная организация, членами которой являются более 70 крупных городов. В ней, в частности, состоят города, обладающие большим количеством выдающихся сооружений, архитектурных памятников, достопримечательностей и исторических мест (Вена, Рим, Париж, Прага, Бостон, Амстердам, Брюссель, Афины, Барселона, Будапешт, Краков, Дублин, Эдинбург, Флоренция, Женева, Стамбул, Иерусалим, Лиссабон, Никосия, Санкт-Петербург, Прага, Монреаль и др.).

Лига исторических городов, основанная в 1994 году, разрабатывает и осуществляет программы в области культуры, истории, искусства, науки, экологии. Декларируемые цели — развитие различных культур, творческих процессов, инновации, сохранение и реконструкция исторического и культурного наследия.