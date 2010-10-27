В Одесской области перекинулся и загорелся грузовик: трое погибших
10:42, 27 октября 2010Разное
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За сутки в Украине произошло 100 ДТП
В с. Шимково Ананьевского района Одесской области водитель грузового автомобиля ГАЗ-53 не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перекинулся и загорелся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 3 людей, из них 1 ребенок (1998 года рождения).
По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 18 человек и 105 травмированы.
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