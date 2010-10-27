BMW отозвет более 150 тысяч автомобилей

Один из крупнейших в мире производителей автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (BMW) объявил об отзыве более 150 тыс. машин в США из-за возможного отказа насоса для подачи горючего.

Это касается "некоторых" моделей автомобилей, произведенных с 2007 по 2010 год, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, автомобили, подлежащие отзыву, оснащены рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом (Twin Turbo) и системой непосредственного впрыска топлива (High Precision Injection). Автопроизводитель полагает, что в 40 тысячах автомобилей бензонасос высокого давления, отказ которого и послужил причиной отзывов, будет заменен, передает РИА «Новости».

В остальных случаях, скорее всего, потребуется обновление программного обеспечения. Отдельному отзыву подлежат также 20,8 тыс. автомобилей X5 2008 модельного года из-за аналогичного дефекта. Другие подробности пока не сообщаются. Дата отзыва также не обнародована.