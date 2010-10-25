Автонарушитель укусил инспектора в бедро

Россиянин, укусивший автоинспектора за бедро, получил 1 год условно, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

В конце июля в г.Кизнер 39-летний мужчина был задержан инспектором за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В машине ДПС нарушитель, которого везли на медицинское освидетельствование, укусил инспектора в левое бедро. За насилие против представителя власти мужчина осужден к условному наказанию с испытательным сроком 1,5 года.