На выборах мэра Днепропетровска определились два фаворита (опрос)

За десять дней до выборов народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК стремительно догоняет действующего мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО в гонке претендентов на кресло городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор Приднепровского регионального центра политических исследований «Политикум» Олег ГАВРЮШИН, отметив, что за И.КУЛИЧЕНКО готовы голосовать 19,6% избирателей, С.ОЛЕЙНИКА поддерживают 16,3%.

По его словам, продолжают «проседать» рейтинги Загида КРАСНОВА - 9,1%. Далее идут такие кандидаты – Галина БУЛАВКА с 2,7% голосов днепропетровцев, Андрей Денисенко – 1,6%. Не растет электоральная база Андрея ПАВЕЛКО – 1,3%. Остальные кандидаты не набрали больше 1% голосов горожан.

Эксперт отметил, что разрыв между двумя основными кандидатами – И.КУЛИЧЕНКО и С.ОЛЕЙНИКОМ – практически сократился до границ статистической ошибки. «При сохранении сегодняшней динамики электоральной активности ОЛЕЙНИК имеет все шансы на победу на выборах – заявил О.ГАВРЮШИН. – До дня голосования осталось чуть больше недели, а ОЛЕЙНИК уже практически догнал КУЛИЧЕНКО по рейтингам».

На выборах в городской совет Днепропетровска лидирует Партия регионов с 25,1%. «Україну Майбутнього» готовы поддержать 11,6% избирателей, «Сильную Украину» - 10,2%, «Батьківщину» – 5,1%, «Фронт Змін» – 3,2%, Народную партию – 1,6%.

О.ГАВРЮШИН сообщил, что выдвижение кандидатом в депутаты Днепропетровского облсовета Сергея ТИГИПКО не принесло «Сильной Украине» значительного повышения уровня симпатий днепропетровцев.

В то же время, стремительный рост рейтинга «України Майбутнього» объясняется тем, что комплексная программа развития города, предложенная этой партией, нашла поддержку у значительной части жителей Днепропетровска, отметил эксперт.

Социологический опрос был проведен 19-20 октября. Квотная выборка составила 1800 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.