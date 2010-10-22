Население востока и юга Украины должно уважать президента страны и учиться у него

“Галю, як там твій син у Києві, може, вже начальник?”

“Ні, Маланю, ще не начальник, але по-руськи вже балака” .

Из разговора двух соседок на Черниговщине

Историческая справка

В мире нет страны, которая хоть раз за свою историю не была хоть кем-то побеждена, захвачена или оккупирована. Независимо от периода оккупации, победитель пытался ассимилировать покоренное население через внедрение своих порядков и языка. Как только наступали благоприятные обстоятельства, народ получал в борьбе независимость. И всегда возрождение нации, становление сильного государства начиналось с возрождения родного языка.

Примеры

Норвегия. Воинственные викинги, которые столетиями навевали ужас на всю Европу, таки попали под верховенство Дании. Норвежцы были вынуждены разговаривать и вести официальные дела на чужом, хотя и родственном языке. Но как только получили сначала частичную, а затем и полную независимость, сразу возобновили язык причем одновременно в двух модификациях – букмол и нюношк. А всего населения Норвегии – 5,5 млн.

Чехия. Свыше восьмисот лет страдала от немецкой языковой экспансии. Вся элита и ее прихвостни разговаривали по-немецки. Но когда сложилась благоприятная ситуация, национал-патриоты волевым решением приняли чешский как государственный и стали на путь процветания. Кстати, другим закономерным шагом на этом пути, уже относительно недавно, была полная люстрация, проведенная Вацлавом Гавелом.

Израиль. Евреи вообще возродили свой язык – иврит, который не употреблялся почти 2000 лет. И кто может сказать, что эта нация какая-то хилая или бедствует?

Список можно продлить.

В виде исключения, есть цивилизованные страны с двумя или тремя государственными языками. Но они или специфичные, или откровенно слабые. Например, двуязычная Бельгия очень неустойчива, но географически фартовая. Была бы рядом агрессивная Москва, а не Париж с Амстердамом, то эту славную страну уже бы давно порвали в клочья.

Медицинский факт

Новейшие исследования подтвердили давно зафиксированный факт, что дети, которые растут в двуязычной среде, имеют лучшие умственные способности, высший коэффициент интеллекта IQ и, что вполне закономерно, достигают лучших жизненных результатов.

Экономика

Несколько лет назад мой давний знакомый, успешный бизнесмен, отдал своих детей в престижный киевский лицей с углубленным изучением украинского, польского и английских языков. Когда его спрашивали: «А как же русский?» - то слышали в ответ: «Русскому и матерным словам научатся на улице. Буду я еще бабки платить!» И тут нет никакого пренебрежения. Есть простая констатация общеизвестного факта, что в Украине русский язык уже 350 лет является основным способом коммуникации между чужими людьми. Между собой говорят по-украински, а незнакомцам всегда отвечают по-русски. Потому у иностранцев и создается обманчивое впечатление, что все разговаривают по-русски. При таком агрессивном (на бытовом уровне) русскоязычном прессинге нет никакой потребности платить за это деньги. Это все равно что оплачивать постчернобыльськую радиацию... Само собой влезет в малейшую щелку. То есть, с точки зрения экономики, финансовая поддержка русского языка в Украине – деньги на ветер.

Пограничная зона

Во всех странах вдоль границ живет интересная публика – «двойного назначения». Будучи формально гражданами своего государства, они имеют большое количество родственников и знакомых по ту сторону, хорошо знают чужой язык, очень мобильные и всегда являют собой сферу интересов и влияния страны-соседа.

Так, западные поляки хорошо владеют немецким, а некоторые имеют немецкие паспорта, что дает им возможность беспошлинного ввоза автомобилей и других товаров. В небольших масштабах такое явление терпят. Но не в Украине. У нас массово раздают паспорта или «карты» Румыния, Венгрия, Польша и другие. Но наиболее угрожающее положение на востоке и юге Украины. Здесь сознание населения целых областей находится под полным контролем российских медиа.

Сами россияне с середины 90-х не интересуются политикой и выработали иммунитет на свою пропаганду. Тем же, у кого еще появляются сомнения относительно адекватности пропаганды с голубого экрана, могут выйти на улицу и увидеть российскую действительность собственными глазами...

Наши же зрители такой возможности не имеют и потому в полной мере ведутся на ежедневный кремлевский ТВ-«развод»-сказочку о счастливой жизни в России и победах ее кормчих.

Выведение из русскоязычной зоны перевело бы наших граждан в реальное измерение и принесло бы им же бесценную пользу, которую они смогут оценить со временем. Для подтверждения этого сделайте эксперимент – попробуйте лишь месяц разговаривать только на украинском языке, смотреть украиноязычные каналы и фильмы и читать украинскую прессу и литературу. Когда после этого включите РТР или НТВ, то будете шокированы полной неадекватностью.

Поведение населения Обычные люди стремятся к лучшей жизни. А лучше – всегда возле власти. Потому идет быстрое приспособление: перенимаются язык, поведение, одежда и даже происхождение. Так, например, сугубо украинская фамилия Омельченко в свое время трансформировалась в Амельченков. При кратковременной оккупации, например в 1941 – 1944 годах, такое поведение трактовалось как прямая измена родине. При долгосрочной тоже осуждается, но уже не так сурово. Но если мама разговаривала с тобой на родном украинском, а ты перешел на «руський» суржик, то это все равно измена.

Действия власти

Когда политики занимают высшие позиции в стране, происходит трансформация их ментальности. Уже нет потребности в обычных методах обогащения, типа «обналички» и тому подобное. И без того вся страна с ее бюджетом – в твоих руках. Отныне все усилия направляются на удержание в кресле и усиление власти путем укрепления монолитности и однородности общества. И главный инструмент тут – государственный язык. У нас он может быть ТОЛЬКО УКРАИНСКИЙ! Недаром Янукович категорически требует от всех своих подчиненных разговаривать по-украински. Только в предвыборные периоды допускаются временные обманные обещания относительно внедрения русского языка. В действительности никто его вводить никогда не собирался и не собирается. Это все равно что рубить сук, на котором сидишь.

И последнее… Известный чечебол любит пафосно повторять о Януковиче: «Ето же всєнародно ізбранний прєзідєнт!» Ну, во-первых, совсем не всенародно, а во-вторых, не совсем избранный. Но то в прошлом. Сейчас главное то, что он легитимный президент Украины. И хочешь того или нет – должен уважать президента своей страны. Этот человек, невзирая на все свои изъяны, смог в почтенном возрасте в совершенстве выучить украинский язык, чисто говорить и думать на нем.

И тут имеем конфликт между агрессивной пророссийскоговорящей популяцией востока и юга, которая не в состоянии выучить литературный язык страны пребывания, и ее лидером, который прекрасно владеет этим языком.

То есть президент Виктор Федорович Янукович является для востока и юга Украины недосягаемой суперзвездой, которая на порядок выше своего электората по умственным способностями.

Вывод

Граждане Украины, если хотите, чтобы вы и ваши потомки хорошо жили в Украине – изучайте украинский, думайте и разговаривайте по-украински.

Виктор Малей, предприниматель