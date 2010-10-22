Команда Януковича упросила Европарламент не ругать ее до выборов?

Итак, европейский парламент не стал в четверг, 21 октября, голосовать по резолюции в отношении Украины и принял решениео переносе данного голосования на пленарное заседание в Брюсселе 10-11 ноября.

Такой поворот событий стал весьма неожиданным для экспертов, поскольку проект резолюции, за который предполагалось голосовать 21 октября, был разработан фракциями Европарламента, представлявшими его большинство. В частности, документ готовился представителями Европейской народной партии (265 депутатов), Альянса либералов и демократов (85 депутатов), зеленых (55 депутатов) и европейских консерваторов и реформистов (54 депутата). Таким образом, при голосовании за данный проект резолюции смогло бы набраться 459 голоса, что составляет большинство от 736 общего состава Европарламента.

Для того же, чтобы понять причины такого, на первый взгляд, странного шага европейских депутатов, требуется найти ответы на два вопроса. Первый: кого и чем не устраивал подготовленный Европарламентом проект резолюции по Украине? Второй: кто конкретно и каким способом сумел в четверг добиться переноса на ноябрь голосования за этот документ?

Ответ на первый вопрос очевиден для каждого, кто прочел текст подготовленного на голосование 21 октября проекта резолюции Европарламента в отношении Украины. А содержание данного документа не являлось ни для кого тайной, поскольку он был обнародован за несколько дней до указанной даты и его широко освещали как украинские, так и мировые СМИ.

Если говорить коротко, то этот проект резолюции, несмотря на всю дипломатичность содержащихся в нем формулировок, является очень критическим по отношению к нынешней власти в Украине.

Так, хотя во вступительной части документа отмечается, что Украина является европейской страной стратегической важности для ЕС, однако затем в нем предлагалось принять во внимание, что были сделаны заявления о том, что демократические свободы, такие как свобода собраний, свобода высказывания и свобода средств массовой информации оказались в недавние месяцы под угрозой.

«После президентских выборов есть растущая обеспокоенность сигналами эрозии демократии и плюрализма, в частности, угроз некоторым неправительственным организациям, отдельные жалобы журналистов в отношении давления, оказываемого на них редакторами или владельцами средства массовой информации освещать или не освещать определенные события, равно как и растущая и политическим мотивированная деятельность Службы безопасности Украины», - указывается в проекте резолюции.

Также в документе отмечается, что учитывая тот факт, что Конституционный суд Украины восстановил президентскую систему правления, установление демократии, эффективной и надежной системы баланса и контроля должно оставаться приоритетом, и процесс достижения этого должен быть открытым, все охватывающим и включать все политические партии и игроков Украины.

А еще в проекте резолюции выражается сожаление в отношении того, что правила проведения выборов остаются предметом для дискуссии и отмечается, что существующее избирательное законодательство, как и поправки от августа 2009 года, являются шагом назад по сравнению с предыдущим законом. Кроме того, Европарламент призывает украинские власти пересмотреть и закончить избирательное законодательство.

Понятно же, что такие оценки Европейского парламента пришлись не по душе украинской власти. Особенно же не желательно для администрации украинского президента и Партии регионов было принятие данного текста накануне местных выборов, поскольку это стало бы весьма сильным козырем для оппозиционных сил.

Не понравился упомянутый текст проекта резолюции также партнерам Партии регионов в Европарламенте - в лице европейских социал-демократов. Их фракция (184 парламентария), кстати, была наибольшей из тех, кто не принимал участие в разработке проекта резолюции по Украине, предложенного к голосованию 21 октября.

С учетом вышеприведенных сведений нетрудно найти ответ и на второй вопрос. Естественно, что агитировали за перенос голосования резолюции по Украине союзники Партии регионов в Европарламенте – социал-демократы. Украинская же власть, как оказалось, высадила мощный дипломатический десант с целью «обработки» европейских парламентариев к принятию «нужного» для нее решения.

В частности, в украинскую делегацию, проводившую беседы с европейскими депутатами, вошли Павел Климкин (заместитель главы МИДа), Константин Елисеев (представитель Украины при ЕС) и Николай Точицкий (представитель Украины при Совете Европы). При этом исполняли они возложенную на них миссию очень усердно. «К нам приехала команда украинских дипломатов, которые настойчиво лоббировали идею, что перед местными выборами утверждение данной резолюции недопустимо»,– рассказал один из участниковэтих событий в Страсбурге.

Против переноса голосования проекта резолюции в отношении Украины выступили, естественно, представители Европейской народной партии, которые являются союзниками оппозиционной партии «Батькивщина». «Давайте объединим усилия во имя демократии! Мы должны высказаться именно сейчас, перед выборами. Ведь у нас достаточно доказательств массовых случаев недопущения партий к участию!», - призывал коллег представитель ЕНП Михаэль Галер.

Однако по неизвестным пока причинам, эти и другие его увещевания не были услышаны некоторыми европейскими парламентариями. Предложение отложить рассмотрение документа на 10-11 ноября было поддержано в Европарламенте с минимальным перевесом – «за» проголосовали 317 из 606 присутствующих на заседании.

Таким образом, на Банковой и в Партии регионов празднуют сегодня победу. Однако сам факт использования государственных чиновников, которыми являются работники МИД, для лоббирования, в том числе, интересов правящей партии накануне выборов не красят украинскую власть. «Я думаю, что массивное лоббирование украинских посольств в отношении нас (евродепутатов - автор), чтобы предотвратить эту резолюцию – это доказательство, как мы правы, чтобы говорить об этом сейчас», - высказался по этому поводу Михаэль Галер.

Впрочем, нет сомнений, что украинская оппозиция сейчас выступит с резкой критикой в связи со ставшим известным фактом вмешательства отечественных дипломатов по указке с Банковой в работу Европарламента. А это может, в свою очередь, стать мощным фактором для снижения рейтингов как президента Януковича, так и Партии регионов накануне местных выборов.

Олег Литовченко