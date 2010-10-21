Европарламент решил, что умнее будет отложить резолюцию по Украине

Европарламент отложил рассмотрение резолюции по Украине на следующую сессию, которая должна состояться 10-11 ноября в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое предложение во время сегодняшнего голосования на сессии в Страсбурге высказались 317 депутатов, против – 270.

С предложением отложить голосование выступил депутат Ханнес СВОБОДА (прогрессивный альянс социалистов и демократов, Австрия). Его предложение также поддержал лидер европейских консерваторов Михал Томаш КАМИНСЬКИ.

«Это будет мудро с нашей стороны отложить голосование на следующую сессию», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 групп Европарламента предложили свои проекты резолюции, после чего 4 группы смогли договориться о компромиссном варианте документа.

20 октября в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине.