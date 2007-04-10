Водитель, сбив насмерть пешехода, покончил с собой

На Буковине 22-летний юноша, который насмерть сбил пешехода, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, около полуночи 22-летний водитель автомобиля ВАЗ–2109, двигаясь по трассе в сторону райцентра Кельменцы, совершил наезд на пешехода. Однако помощь ему не оказал и исчез с места происшествия.

Потерпевшего 47-летнего мужчину впоследствии заметили прохожие и доправили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Как сообщили в ЦОС, сам виновник трагедии через час после аварии остановил автомобиль в урочище „Дубина” вблизи Кельменцев, сел на заднее сиденье в салоне машины, облил себя бензином и совершил акт самосожжения. Пламя мгновенно охватило автомобиль и произошел мощный взрыв. От полученных травм юноша умер в больнице.